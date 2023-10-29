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Более 70 подростков забрали в полицию после разборок на улицах Актау

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Разборка в Актау
Разборка в Актау. Кадр из видео: youtube.com/@Aktau-LadaKZ

Группа молодых людей устроила громкие разборки на улицах Актау в темное время суток. В итоге, как сообщили в полиции, более 70 человек доставили в участок, передает Lada.kz.

В Сети появилось видео, снятое около полуночи 27 октября на улицах Актау. На кадрах, которые удалось запечатлеть очевидцам, группа молодых людей куда-то бежит, кидая самодельные взрывные устройства и фейерверки. При этом слышны громкие крики.

По информации издания, это была разборка между подростками из 27-го и 28-го районов города.

В областном департаменте полиции рассказали, что по данному факту в участки были доставлены 76 человек в возрасте от 15 до 18 лет. На 56 законных представителей нарушителей составили протоколы по статье 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей после 23:00).

Кроме того, факт зарегистрировали по статье 293 УК РК.

Сообщений о поступлении в больницу не поступало. Иной информации в интересах следствия не разглашают.

Согласно статье 293 УК РК, хулиганство наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы до 7 лет.

А в соответствии со статьей 442 КоАП, нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 влечет предупреждение на законных представителей.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042996-pochti-80-podrostkov-zabrali-v-politsiyu-posle-massovyh-razborok-na-ulitsah-aktau/

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