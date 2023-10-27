Обвиняемому в истязании пациентов студенту-медику запросили почти 5 лет тюрьмы

Прокурор по делу студента-медика запросила 4 лет 8 месяцев лишения свободы для подсудимого во время прений на судебном процессе, передает корреспондент NUR.KZ.

Гособвинитель отметила, что правонарушение является тяжким.

"Данное преступление относится к категории тяжких, которые предусматривают альтернативные виды наказания. Вместе с тем, учитывая характер и степень совершенного преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс, поскольку были затронуты интересы несовершеннолетних и лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

Также учитывая продолжительный период совершаемых противоправных действий, а также в целях пресечения совершения подобного рода уголовных правонарушений считаю справедливым назначить наказание, связанное с лишением свободы", - сообщила прокурор.

Во время прений сторон прокурор запросила 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности.

Одна из потерпевших отметила, что этого срока недостаточно и попросила назначить ему 5-6 лет лишения свободы. Еще одна потерпевшая поддержала ее, сказав, что просит для обвиняемого 7 лет лишения свободы, "чтобы он понял".

"Я свою вину признаю в полном объеме и в содеянном раскаиваюсь. Такая работа мне далась тяжело, мне пришлось совмещать работу и учебу, мне пришлось работать во время занятий, чтобы оплатить аренду. Не всегда высыпался и не всегда успевал подготавливаться к занятиям", - заявил подсудимый.

Он отметил, что нередко были факты нападения на персонал и побеги. Он признался что стал терять чувство сопереживания, начал уставать и выгорать, "позволил взять вверх эмоциям".

"Мне казалось, что эти люди специально издеваются надо мной, чтобы я подмывал и убирался. Моим действиям нет оправдания. Я никогда не преследовал цель причинить им тяжкого вреда, а лишь хотел, чтобы ко мне прислушивались. Сейчас я это понимаю, но тогда я этого не осознавал - оказывается, они не понимали свои действия", - сообщил обвиняемый.

Он отметил, что в итоге уволился по собственному желанию, а также уверил, что это - лишь единичные случаи. Подсудимый попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокат подсудимого рассказал, что молодой человек учился на гранте, проживает со пожилой бабушкой отдельно от родителей и тоже попросил назначить наказание без лишения свободы.

Оглашение приговора состоится в понедельник, 30 октября.

Напомним, в конце июня этого года сообщалось, что 22-летнего студента из Астаны подозревают в истязаниях пожилых больных в хосписе и детей с аутизмом в центре реабилитации.

Ранее одна из потерпевших заявляла, что ее маму подсудимый кормил памперсами и бил. Другая женщина рассказала, что подсудимый тыкал пальцем в ягодицы и давал команды. Третья представитель потерпевшего заявила, что ее отца обвиняемый заставлял есть хлеб и ударял по голове.

Также сообщалось, что из хосписа студента уволили после того, как у пациентов стали замечать синяки. Однако он нашел работу в реабилитационном центре для детей с аутизмом.