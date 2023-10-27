Убийство девочки в Туркестанской области: экс-председателя суда освободили от должности

Судебное жюри при Высшем Судебном Совете рассмотрело дисциплинарные дела в отношении судей местных судов, передает NUR.KZ со ссылкой на Высший Судебный Совет РК.

Как сообщается на официальном сайте Высшего Судебного Совета, по итогам заседания на двух судей районных судов Алматинской и Туркестанской областей наложены дисциплинарные взыскания в виде освобождения от должности судьи.

"Основаниями наложения взысканий явились грубое нарушение законности при рассмотрении гражданского и уголовных дел, а также совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди судей, привлеченных к дисциплинарной ответственности, судья Сарыагашского районного суда Туркестанской области Шетенов Н.Б.

"По итогам рассмотрения дисциплинарного дела в отношении Шетенова Н.Б. принято решение о наложении взыскания в виде освобождения от должности судьи.

Решения Судебного жюри не вступили в законную силу, поскольку судьи, на которых наложены дисциплинарные взыскания, вправе обжаловать их в Высший Судебный Совет", - добавили в совете.

Убийство 5-летней девочки в Туркестанской области

Напомним, 13 июля этого года с заявлением о пропаже 5-летней дочери в полицию обратилась жительница Сарыагашского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в доме одного из жителей села обнаружили тело девочки с телесными повреждениями. Данный факт был зарегистрирован по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемого водворили под стражу.

Позже стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформирован о трагедии. Пресс-служба главы государства отметила, что правоохранительными органами проводится расследование. Установлен подозреваемый.

По имеющейся информации, мужчина был ранее осужден за убийство на 10 лет лишения свободы. А в текущем году он был приговорен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к ограничению свободы на 3 года.

Президент поручил Генпрокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии. Также Касым-Жомарт Токаев посчитал важным рассмотреть законность вынесенного приговора.

Между тем в Туркестанском областном суде объяснили, почему подозреваемый в убийстве девочки ранее был приговорен лишь к условному сроку за причинение тяжкого вреда здоровью.

В итоге мужчина был признан виновным в изнасиловании и убийстве ребенка, его приговорили к пожизненному сроку лишения свободы с химической кастрацией.

Тогда, в июле, сообщалось, что после громкого преступления председатель Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенов может лишиться должности. Шетенов назначил условный срок ранее судимому мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью. А через несколько месяцев подсудимый изнасиловал и убил 5-летнюю девочку.

В октябре он был освобожден от должности председателя Сарыагашского районного суда, однако стал рядовым судьей в этом же суде.

Экс-председатель позже подробно объяснил ситуацию с вынесением того приговора. Судья подчеркнул, что не мог предположить или предвидеть произошедшее в момент вынесения приговора.