Мужчина умер после удара по голове на улице в Шымкенте

В Шымкенте задержан подозреваемый в смертельном избиении мужчины. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, 26 октября в УП Аль-Фарабийского района поступило сообщение об обнаружении тела мужчины по улице Тауке хана.

По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался местный житель 1969 года рождения.

"Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого от удара в область головы потерпевший скончался", - рассказали в МВД.

Факт полицейские зарегистрировали по ч.3 ст.106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В результате принятых мер задержан и взят под стражу 42-летний подозреваемый. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.

Добавим, что согласно ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Шымкенте выявили цех по изготовлению поддельных госномеров на авто. Стражи порядка задержали местного жителя. При обыске у мужчины обнаружили станок для изготовления госномеров, более 100 номерных знаков и 101 голограммную наклейку. По данному факту проводится досудебное расследование.