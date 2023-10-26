Госномера на авто подделывали на юге Казахстана (видео)

Цех по изготовлению поддельных госномеров на авто выявили в Шымкенте. Задержан подозреваемый, изъяты вещественные доказательства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области выявили цех по изготовлению поддельных государственных номерных знаков для авто.

Так, на трассе Самара - Шымкент была остановлена "Нива" по подозрению в фальшивости госномеров. Выяснилось, что они были зарегистрированы на другой автомобиль.

С целью установления всех обстоятельств полицейские провели комплекс оперативно-розыскных и специальных мероприятий. В результате в Шымкенте был выявлен цех по изготовлению поддельных госномеров.

Стражи порядка задержали местного жителя. При обыске у мужчины обнаружили станок для изготовления госномеров, более 100 номерных знаков и 101 голограммную наклейку.

Данный факт зарегистрирован по ч.1 ст.386 УК РК "Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака".

Вещественные доказательства изъяты. Выясняются все обстоятельства.

Добавим, что согласно ч.1 ст.386 УК РК подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.