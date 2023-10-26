Бытовую технику крали из грузовых вагонов, идущих из Китая в Алматы

Транспортные полицейские задержали двоих жителей Алматинской области по подозрению в неоднократных кражах, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал Polisia.kz.

Начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев сообщил, что сотрудники линейного управления полиции задержали двоих жителей Алматинской области на станции Алматы-1.

По версии следствия, подозреваемые по предварительному сговору неоднократно совершали кражи бытовой техники из грузовых вагонов на станции Жетыген, следовавших по маршруту "КНР – Алматы".

Всего, по словам полицейского, было украдено 43 установки для аквариумов, 14 кондиционеров, 114 водонагревателей и 63 электрические плиты. В результате частным компаниям был причинен материальный ущерб на сумму более 9 млн тенге.

"По данному факту сотрудниками ЛУП на станции Алматы-1 проведено досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство", – добавил Малыбаев.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.