Пьяных павлодарцев задержали среди ночи: у одного из них в сумке нашли ружье

В Павлодаре жители одного из домов пожаловались на выпивающих у подъезда мужчин среди ночи. Прибывшие на вызов нацгвардейцы нашли у одного из них ружье, передает Pavlodarnews.kz.

По информации издания, на компанию, которая мешала спать, пожаловались жители дома по улице Камзина. Они сообщили, что около подъезда выпивают мужчины.

К дому прибыл войсковой наряд воинской части 5512. После проверки документов у 36-летнего павлодарца обнаружили гладкоствольное ружье марки "Байкал".

Мужчин задержали и отправили в северный отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что одного из мужчин также ранее привлекали к уголовной ответственности.

Напомним, ранее с пассажирского поезда сообщением Мангистау – Атырау на станции Сай-Отес Мангистауской области был снят пьяный мужчина и передан транспортным полицейским. Задержанный отказывался выполнять требования представителей власти и оказывал сопротивление.

Акима Кырымбетского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области Жанар Искакову задержали за управление авто в нетрезвом виде. Ее дисциплинарное дело рассмотрели на заседании Совета по этике.