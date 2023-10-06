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Пассажира задержали за пьяный дебош в поезде Мангистау – Атырау

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Поезд стоит на станции
Поезд. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С пассажирского поезда сообщением Мангистау – Атырау на станции Сай-Отес Мангистауской области был снят пьяный мужчина и передан транспортным полицейским, передает Lada.kz.

Издание со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте сообщает, что 56-летний пассажир был снят по акту начальника поезда по прибытии на станцию Сай-Отес и передан сотрудникам линейного отделения полиции.

Как рассказали в полиции, мужчина отказывался выполнять требования представителей власти и оказывал сопротивление.

Кроме того, согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявили алкогольное опьянение средней степени.

"В отношении него составлен административный материал сразу по трем статьям КоАП РК: статья 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), статья 434 (Мелкое хулиганство), статья 667 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа) и наложен штраф в размере 5 МРП", – добавили в пресс-службе ДП на транспорте.

Отмечается, что решением Мангистауского районного суда за мелкое хулиганство и неповиновение снятый пассажир должен будет выплатить штраф в размере 50 МРП, то есть 172 500 тенге.

Напомним, ранее супружеская пара на борту рейса Уральск – Алматы устроила потасовку с пассажиром из-за места. По факту нарушения правил поведения на воздушном судне полицейскими в отношении мужчины и женщины возбуждено административное производство по части 1 статьи 566 КоАП РК.

Пьяный 24-летний житель Актау устроил дебош в самолете авиакомпании Air Astana, не подчинялся требованиям экипажа воздушного судна и оказал неповиновение полицейским.

На этой неделе на станции Астана пассажир поезда Петропавловск – Алматы сорвал стоп-кран, из-за чего произошла непредвиденная остановка состава на 16 минут. Правонарушитель по акту был снят с поезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039806-passazhira-zaderzhali-za-pyanyy-debosh-v-poezde-mangistau-atyrau/

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