Предприимчивая жительница ВКО получала пенсию от двух стран

Деньги в руках. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Предприимчивая жительница Восточного Казахстана около года получала пенсию от двух стран. Факт двойного гражданства выявили сотрудники миграционной службы, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Почти год женщина получала пенсионные выплаты как с казахстанской, так и с российской сторон. Установить факт двойного гражданства удалось полицейским при проведении сверки с акиматом района Алтай.

Стражи порядка выяснили, что в прошлом году 74-летняя женщина приобрела гражданство иностранного государства по Красноярскому краю и оформила российский паспорт, однако не сообщила об этом.

Более того, почти год она получала пенсионные выплаты от двух стран. Жительницу ВКО привлекли к административной ответственности по ст.496 ч.2 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о гражданстве). Суд наложил на нее взыскание в виде штрафа в 200 МРП (более 600 тыс. тенге).

В данное время казахстанские документы изъяты, также зарегистрирована утрата гражданства РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996419-predpriimchivaya-zhitelnitsa-vko-poluchala-pensiyu-ot-dvuh-stran/