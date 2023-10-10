Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Вымогали деньги на границе с Казахстаном": в Кыргызстане задержали родственников членов ОПГ

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Jub Rubjob/Getty Images

В ГКНБ Кыргызстана рассказали о задержании близких родственников членов ОПГ, которые, по версии следствия, занимались вымогательством на границе с Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

По информации пресс-центра ГКНБ, ими были задержаны двое близких родственников членов ОПГ, которые занимались вымогательством денег у бизнесменов на границе Казахстана и Кыргызстана.

"Транснациональная преступная группировка на КПП на кыргызско-казахской границе организовала устойчивую преступную схему по вымогательству и взиманию денег с частных предпринимателей, работающих в КР", – говорится в публикации.

Задержанными оказались граждане Кыргызстана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 231 "Экономическая контрабанда" УК КР.

На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных причастных к схеме высокопоставленных и должностных лиц.

Убийство Камчи Кольбаева

Недавно в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

Позже глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ.

"Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Если кто собирается создать новых воров, новых лидеров, то их мы будем жестко наказывать", – заявил он.

После смерти Кольбаева члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Недавно в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана подсчитали, что предварительная стоимость всех активов убитого в ходе задержания криминального авторитета составляет около 1 млрд долларов.

Сегодня глава Минфина Казахстана прокомментировал информацию об активах Кольбаева в нашей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040358-vymogali-dengi-na-granitse-s-kazahstanom-v-kyrgyzstane-zaderzhali-rodstvennikov-chlenov-opg/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.