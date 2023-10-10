"Вымогали деньги на границе с Казахстаном": в Кыргызстане задержали родственников членов ОПГ

В ГКНБ Кыргызстана рассказали о задержании близких родственников членов ОПГ, которые, по версии следствия, занимались вымогательством на границе с Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

По информации пресс-центра ГКНБ, ими были задержаны двое близких родственников членов ОПГ, которые занимались вымогательством денег у бизнесменов на границе Казахстана и Кыргызстана.

"Транснациональная преступная группировка на КПП на кыргызско-казахской границе организовала устойчивую преступную схему по вымогательству и взиманию денег с частных предпринимателей, работающих в КР", – говорится в публикации.

Задержанными оказались граждане Кыргызстана. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 231 "Экономическая контрабанда" УК КР.

На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению возможных причастных к схеме высокопоставленных и должностных лиц.

Убийство Камчи Кольбаева

Недавно в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

Сообщалось, что Кольбаева подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане, однако уголовное дело было прекращено за истечением срока давности.

"Так как преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек. В связи с этим ГКНБ прекратил расследование уголовного дела", – сообщали правоохранители.

Позже глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ.

"Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Если кто собирается создать новых воров, новых лидеров, то их мы будем жестко наказывать", – заявил он.

После смерти Кольбаева члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

Недавно в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана подсчитали, что предварительная стоимость всех активов убитого в ходе задержания криминального авторитета составляет около 1 млрд долларов.

Сегодня глава Минфина Казахстана прокомментировал информацию об активах Кольбаева в нашей стране.