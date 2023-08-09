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Курьер и таксист вернули актюбинке 2 млн тенге, которые она хотела передать мошенникам

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Бабушка сидит, положив руки на колени
Бабушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Актобе чуть не отдала свои деньги мошенникам, позвонившим ей на телефон. Попадание ее сбережений в руки злоумышленников предотвратили, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД, 8 августа 75-летней жительнице Актобе позвонили телефонные мошенники. Они представились якобы полицейскими и сообщили что ее дочь попала в ДТП.

Мошенники убедили казахстанку, что для спасения ее дочери необходима крупная сумма денег.

"Для получения денег от жертвы, мошенники воспользовались услугами популярных в городе служб доставки и такси.

Прибывшему по адресу 17-летнему сотруднику-велосипедисту службы доставки пенсионерка передала сумку, он, ни о чем не подозревая, по требованию заказчика отвез ее в назначенное место к таксисту", – говорится в публикации.

Однако, как сообщили в полиции, при получении сумки 28-летний водитель службы такси заметил в ней крупную сумму денег.

"Выяснив все обстоятельства у курьера, он понял, что ситуация схожа с действиями телефонных мошенников, о которых часто бьют тревогу полицейские", – рассказали в пресс-службе МВД.

В итоге сумку с деньгами пенсионерки курьер и водитель решили принести в полицейский стационарный пункт.

"Таким образом, благодаря бдительным и добросовестным сотрудникам службы доставки была пресечена преступная деятельность телефонных мошенников", – гласит пресс-релиз.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 190 УК. Личности подозреваемых в мошенничестве устанавливают и собираются задержать.

Курьера и водителя, не допустивших попадания денег в руки злоумышленников, наградили грамотами.

Отметим, что в соответствии с частью 1 статьи 190 УК, мошенничество наказывается:

  • штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге);
  • либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 2 лет;
  • либо лишением свободы на тот же срок.

При этом следует конфискация имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031902-kurer-i-taksist-vernuli-aktyubinke-2-mln-tenge/

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