"Попросил телефон для звонка": подростка заподозрили в мошенничестве в Астане

Подросток со смартфоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Астанчанка заявила, что неизвестный попросил у ее сына смартфон для звонка и отобрал его. По подозрению в мошенничестве задержан подросток, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, в полицию с заявлением обратилась 39-летняя жительница столицы. По ее словам, неизвестный по улице Аманат подошел к ее несовершеннолетнему сыну, попросил позвонить и завладел смартфоном.

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 16-летний житель Астаны.

"В ходе проверки выявлено, что в дневное время, находясь на улице, он попросил телефон для звонка. Взяв в руки смартфон, юноша долго не отдавал его. Делая вид, что разговаривает, он постепенно отходил, а затем, ускорив шаг, скрылся. Владельцу не удалось догнать обидчика", – сообщили в полиции.

По информации ведомства, по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемого подростка передали законным представителям и взяли на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции. Также полиция устанавливает его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Добавим, что, согласно статье 15 УК РК, уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения 16-летнего возраста.

Также за нарушение статьи 190 УК РК, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере до 1 тыс. МРП (3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительных работ и в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034684-poprosil-telefon-dlya-zvonka-podrostka-zapodozrili-v-moshennichestve-v-astane/