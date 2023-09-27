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30 лет независимости Казахстана

Украина выдала Казахстану беглого мошенника

Опубликовано:

Осужденный за мошенничество
Осужденный за мошенничество. Фото: t.me/GenPr

Гражданина Казахстана, признанного виновным в мошенничестве еще в 2017 году, экстрадировали из Украины в Казахстан, сообщает Telegram-канал Генеральной прокуратуры РК.

Министерство юстиции Украины приняло решение о выдаче Республике Казахстан гражданина М., уклонившегося от исполнения приговора казахстанского суда.

Как рассказали в Генпрокуратуре, еще в 2017 году суд признал казахстанца виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к условному сроку.

"В 2019 году гражданин М., нарушив возложенные на него судом ограничения, в целях уклонения от отбывания наказания скрылся и был объявлен в розыск.

В августе этого года разыскиваемый был задержан на территории Украины правоохранительными органами данной страны", - говорится в сообщении надзорного органа.

Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии посольств РК в Украине, Молдове и Турции гражданин М. экстрадирован в Казахстан. Сейчас его водворили в следственный изолятор Астаны.

Напомним, в начале июля Генпрокуратура РК сообщала об экстрадиции из Германии гражданина РК, которого подозревают в сбыте наркотиков. По информации надзорного органа, в 2020 году мужчина совершил преступление, а после - скрывался от органов уголовного преследования. Его объявили в международный розыск.

На прошлой неделе сообщалось, что в Казахстан из Турции экстрадировали мужчину, который числился в розыске 9 лет. Его подозревают в мошенничестве на миллиард тенге.

Добавим, что, как указано в Большом юридическом словаре, экстрадиция - это выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной ответственности. При этом согласно общепризнанным принципам международного права экстрадиция не допускается в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038332-kazahstantsa-moshennika-ekstradirovali-iz-ukrainy/

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