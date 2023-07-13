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30 лет независимости Казахстана

Предполагаемого наркосбытчика экстрадировали из Германии в Казахстан (видео)

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Подозреваемого ведут под конвоем
Подозреваемого ведут под конвоем. Кадр из видео: Youtube / Генеральная прокуратура РК

В Казахстан из Германии экстрадировали мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, передает официальный Telegram-канал Генпрокуратуры РК.

Сообщается, что правительство ФРГ на принципе взаимности удовлетворило запрос Генпрокуратуры РК о выдаче гражданина, разыскиваемого за незаконное хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере.

"Преступление было совершено подозреваемым в 2020 году в столице, после чего он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск", – заявили правоохранители.

Сегодня, 13 июля, сотрудники ГП, МВД при содействии МИД РК доставили подозреваемого в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

Сейчас он водворен в следственный изолятор города Астаны.

"За совершение вышеуказанного преступления ему грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы", – подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028490-podozrevaemogo-narkosbytchika-ekstradirovali-iz-germanii-v-kazahstan-video/

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