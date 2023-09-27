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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Краснокнижных птиц пытались контрабандой вывезти из Казахстана (фото)

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Соколы-балобаны
Соколы-балобаны. Фото: gov.kz

В аэропорту Атырау КНБ провел спецоперацию по задержанию иностранцев и граждан РК, пытавшихся вывезти за рубеж контрабандным путем 28 соколов-балобанов, сообщается на сайте КНБ РК.

Птиц собирались доставить в одну из ближневосточных стран.

"В ходе обыска по месту жительства одного из организаторов обнаружена специально оборудованная комната для содержания соколов балобанов, медицинские препараты для их усыпления", - говорится в сообщении комитета.

Соколы-балобаны
Соколы-балобаны. Фото: gov.kz

Сейчас проводится досудебное расследование по части 3 статьи 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами с причинением особо крупного ущерба".

В комитете добавили, что сумма причиненного ущерба составила более 200 млн тенге.

Соколы-балобаны
Соколы-балобаны. Фото: gov.kz

На сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) указано, что сокол-балобан – редкая хищная птица семейства соколиных. На пролете встречается по всему Казахстану, гнездится на открытых участках по всей стране, зимует в предгорьях Алтая и Тянь-Шаня.

Численность балобана в Казахстане стремительно сократилась с середины 1990-х годов из-за браконьерского вылова из природы для продажи в арабские страны. Там сокол-балобан используется в традиционной охоте.

В 2020 году, по экспертным оценкам, в Казахстане насчитывается несколько сотен гнездящихся пар этих птиц.

"Случаи задержания на границе нелегально вывозимых балобанов регистрируются ежегодно. В 2015 году АСБК включила сокола-балобана в список видов, по которым ведется активная работа по пресечению нелегального трафика. В партнерстве с Кинологическим центром МФ РК несколько собак были обучены определению запаха балобана", - сообщали в АСБК.

Добавим, что в статье 339 Уголовного кодекса РК установлено наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов.

Такие преступления в Казахстане наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038288-krasnoknizhnyh-ptits-pytalis-kontrabandoy-vyvezti-iz-kazahstana/

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