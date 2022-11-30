Дорогой внедорожник угнали в Алматы (видео)

Угнанный внедорожник. Кадр из видео: YouTube/Almaty Polisiasy

Алматинские полицейские задержали подозреваемых в угоне дорогого внедорожника Lexus-570 в микрорайоне Айнабулак, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, подозреваемые, предположительно, совершив угон, спрятали внедорожник от посторонних глаз.

"Выждав удобный момент, фигуранты сменили госномера на подложные и собрались перегнать транспортное средство. В этот момент они и были задержаны", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Стражи порядка разоблачили и задержали двух подозреваемых, которые уже имеют судимость.

"Установлено, что подозреваемые в ночное время с помощью специального оборудования вскрыли чужую машину и похитили ее. Они дали признательные показания", – добавил Аханов.

Угнанный внедорожник изъят и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Досудебное расследование зарегистрировано по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Следствие устанавливает причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Алматы.

Ранее в Алматы полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в подделке и уничтожении идентификационных номеров машин, а также в дальнейшем сбыте автомобилей.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1999601-dorogoy-vnedorozhnik-ugnali-v-almaty-video/