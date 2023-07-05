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Элитное авто угнали у жителя Алматы

Опубликовано:

Украденный внедорожник
Украденный внедорожник. Фото: polisia.kz

Элитный внедорожник был угнан у жителя Алматы. Вскоре полицейским удалось задержать троих подозреваемых, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД, кража автомобиля Toyota Land Cruiser была совершена под утро. Полицейские при помощи систем видеонаблюдения установили, что транспорт покинул Алматы в западном направлении и прибыл в Жамбылскую область.

Вскоре удалось задержать троих подозреваемых.

"Операцию по задержанию подозреваемых провели оперативники нашего подразделения при содействии полицейского спецназа. Подозреваемые 1996 и 1999 годов рождения водворены в изолятор временного содержания.

Угнанная автомашина изъята и приобщена к материалам уголовного дела, зарегистрированного по части 4 статьи 188 УК РК", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к другим возможным аналогичным преступлениям.

В пресс-службе МВД отметили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Добавим, что в соответствии с частью 4 статьи 188 УК РК кража наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027669-dorogoy-vnedorozhnik-ukrali-u-zhitelya-almaty/

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