Заработали более 19 млн тенге: организаторов азартных игр в TikTok приговорили к тюрьме

Нескольким организаторам азартных игр в TikTok вынесли приговор. На незаконной деятельности они заработали более 19 млн тенге, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

В Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн-приемом ставок.

В пресс-службе АФМ напомнили, что недавно департаментом по Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в соцсети.

В ходе следствия доказано, что граждане в течение четырех месяцев проводили игры в прямом эфире. Сумма дохода составила почти 13 млн тенге. Тогда двоих алматинцев признали виновными и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

На этот раз в Алматы к 4 годам лишения свободы приговорили четырех человек за аналогичные правонарушения в сфере незаконного игорного бизнеса. Ими был извлечен доход в особо крупном размере – более 19 млн тенге.

В АФМ напомнили, что организация азартных игр в соцсетях – незаконная и противоречит нормам закона "Об игорном бизнесе".

Добавим, согласно статье 6 данного закона, на территории Казахстана запрещена деятельность электронного казино и интернет-казино.

Кроме того, статья 307 УК РК предусматривает наказание за организацию незаконного игорного бизнеса. При этом максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.