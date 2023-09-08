Заработали более 19 млн тенге: организаторов азартных игр в TikTok приговорили к тюрьме
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Нескольким организаторам азартных игр в TikTok вынесли приговор. На незаконной деятельности они заработали более 19 млн тенге, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.
В Алматы осудили организаторов азартных игр в TikTok с онлайн-приемом ставок.
В пресс-службе АФМ напомнили, что недавно департаментом по Алматы была пресечена деятельность по трансляции азартных игр в соцсети.
В ходе следствия доказано, что граждане в течение четырех месяцев проводили игры в прямом эфире. Сумма дохода составила почти 13 млн тенге. Тогда двоих алматинцев признали виновными и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.
На этот раз в Алматы к 4 годам лишения свободы приговорили четырех человек за аналогичные правонарушения в сфере незаконного игорного бизнеса. Ими был извлечен доход в особо крупном размере – более 19 млн тенге.
В АФМ напомнили, что организация азартных игр в соцсетях – незаконная и противоречит нормам закона "Об игорном бизнесе".
Добавим, согласно статье 6 данного закона, на территории Казахстана запрещена деятельность электронного казино и интернет-казино.
Кроме того, статья 307 УК РК предусматривает наказание за организацию незаконного игорного бизнеса. При этом максимальное наказание – лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035786-zarabotali-bolee-19-mln-tenge-organizatorov-azartnyh-igr-v-tiktok-prigovorili-k-tyurme/