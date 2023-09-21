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Отдыхающих на музыкальном фестивале обокрали в Алматы

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Подозреваемая
Подозреваемая. Фото: polisia.kz

Жительницу Алматинской области заподозрили в краже нескольких смартфонов во время массовых гуляний в Алматы в День города, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В минувшие выходные алматинцы праздновали День города. В связи с этим в мегаполисе состоялся музыкальный фестиваль, на котором у нескольких горожан украли их смартфоны.

Вскоре полицейскими Алмалинского района была задержана ранее судимая за имущественные преступления жительница Алматинской области – гражданка Д. 1982 года рождения.

"Гражданка Д., воспользовавшись многолюдностью, успела похитить три телефона. Фигурантка взята под стражу. В настоящее время ее личность проверяется на возможную причастность к совершению других преступлений", — сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тысяч МРП (более 10 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 5 лет;
  • либо лишением до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037562-otdyhayuschih-na-muzykalnom-festivale-obokrali-v-almaty/

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