Отдыхающих на музыкальном фестивале обокрали в Алматы

Жительницу Алматинской области заподозрили в краже нескольких смартфонов во время массовых гуляний в Алматы в День города, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В минувшие выходные алматинцы праздновали День города. В связи с этим в мегаполисе состоялся музыкальный фестиваль, на котором у нескольких горожан украли их смартфоны.

Вскоре полицейскими Алмалинского района была задержана ранее судимая за имущественные преступления жительница Алматинской области – гражданка Д. 1982 года рождения.

"Гражданка Д., воспользовавшись многолюдностью, успела похитить три телефона. Фигурантка взята под стражу. В настоящее время ее личность проверяется на возможную причастность к совершению других преступлений", — сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: