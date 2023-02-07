Чиновницу поймали пьяной за рулем служебного авто в Павлодарской области

Енлик Тайшибаева. Фото: NUR.KZ

Руководитель отдела земельных отношений Майского района Павлодарской области попала в поле зрения полиции за рулем служебного авто в состоянии алкогольного опьянения. В отношении Енлик Тайшибаевой составили административный протокол, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководителя отдела земельных отношений Майского района полицейские заметили за рулем авто в конце октября 2022 года. От чиновницы исходил запах спиртного, а потому составили протокол по ст.608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Дело направили в суд, где госслужащая вину отрицать не стала. В итоге она была арестована на 20 суток и лишена водительских прав на 7 лет.

Наказание за езду в нетрезвом виде обернулось для Енлик Тайшибаевой и дисциплинарным делом, которое сегодня рассмотрели на Совете по этике.

"Я готовилась к проведению конкурса по раздаче сельскохозяйственных земель и сильно простыла. Мне сказали, что помогает теплое пиво. Я поставила его в микроволновку, согрела и пила так. Как отхаркивающее средство. Если бы я не выздоровела, конкурс бы не провели. По этой причине я выпила", - пояснила руководитель отдела земельных отношений Майского района.

Пояснения чиновницы выслушали, но единогласно рекомендовали уволить ее с занимаемой должности.

Как следует из Этического кодекса государственных служащих РК, государственная служба играет особую роль в жизни общества. Она заключается в обеспечении жизнедеятельности общества и удовлетворении общественных интересов наилучшим и эффективным способом.

Государственные служащие в своей деятельности должны быть привержены государственной политике и последовательно проводить ее в жизнь, стремиться сохранять и укреплять доверие общества к государственной службе, государству и его институтам.

Несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к служебной этике государственных служащих.

В частности, государственные служащие должны соблюдать деловой этикет и правила официального поведения, не допускать совершения действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет государственных органов, представителями которых они являются.

Также во внеслужебное время необходимо придерживаться общепринятых морально-этических норм, проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при получении соответствующих услуг и не допускать случаев антиобщественного поведения, сопряженных с посягательством на общественную нравственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008399-chinovnitsu-poymali-pyanoy-za-rulem-sluzhebnogo-avto-v-pavlodarskoy-oblasti/