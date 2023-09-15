Застройщиков арестовали в Атырау

В Атырауской области начато досудебное расследование в отношении учредителей ТОО "Nazik group" и ТОО "Андорра Констракшн", которые подозреваются в незаконном завладении денежными средствами более 30 граждан, вложивших 650 млн тенге в долевое строительство жилого дома, передает официальный сайт прокуратуры региона.

Как сообщили в надзорном органе, в результате действий подозреваемых дольщики по истечении двух лет жилье так и не получили.

Учредители указанных товариществ с санкции суда взяты под стражу.

В прокуратуре Атырауской области отметили, что каждый гражданин должен проявлять бдительность и для объективной информированности необходимо обращаться в отдел либо управление строительства местных исполнительных органов.

В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее стало известно, что в Восточно-Казахстанской области возбудили уголовное дело против работников ТОО, которое привлекло более 600 млн тенге на долевое строительство, но так и не выполнило обязательств.

По информации АФМ, следствием установлено, что должностные лица товарищества с 2021 по 2023 годы, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав свою деятельность как раннее бронирование квартир.

В настоящее время договоры расторгнуты, строительство не осуществляется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данной организации прекращено.

В отношении руководителя компании с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.