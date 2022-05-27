Обозвавший подчиненных баранами чиновник возглавил управление в ЗКО

Мади Отарбаев. Фото: instagram.com/batys_kz

Мади Отарбаев назначен руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Instagram.

Мади Жангельдиевич родился в 1968 году в Алматы. Образование высшее, окончил Казахскую национальную архитектурно-строительную академию по специальности "инженер-строитель" и Казахский национальный юридический университет по специальности "юриспруденция". Кандидат технических наук.

В разные годы работал:

инженером, директором в строительных компаниях;

начальником отдела управления архитектурно-строительного контроля Уральска;

руководителем департамента Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

руководителем департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области;

руководителем управления строительства Алматы;

руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО.

До настоящего назначения возглавлял отдел строительства Талгарского района.

Напомним, еще в 2016 году Мади Отарбаев получил дисциплинарное взыскание за оскорбление подчиненных. Главный строитель ВКО тогда назвал сотрудников "баранами, которым нужен пастух".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1971283-obozvavshiy-podchinennyh-baranami-chinovnik-vozglavil-upravlenie-v-zko/