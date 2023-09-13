Два электрокара Zeekr пытались угнать по пути в Усть-Каменогорск

Бизнесмены из Усть-Каменогорска заказали себе в Китае новейшие модели авто с электродвигателем. Машины успешно прибыли в Алматы, однако потом с ними стали происходить криминальные события - их пытались угнать, передает YK.kz.

Машины прошли растаможку и были помещены на склад временного хранения. Владельцы решили заказать доставку суперсовременных автомобилей в Усть-Каменогорск на известном сайте грузоперевозок и нашли подходящий автовоз, им прислали документы.

"Только потом мы узнали, что фирма была оформлена хоть и на реального человека, но давно не работающего в этой сфере и даже живущего в другой стране", - рассказали бизнесмены.

Получив машины на складе, автоперевозчик на сутки исчез, не отвечал на звонки. Затем вышел на связь и предложил заплатить за информацию о том, где сейчас новые Zeekr: по 5 млн тенге за локацию авто и еще по 5 - за локацию ключей от них.

"Мы сразу же обратились в полицию, и полицейские Алматы в тот же день нашли один автомобиль в кустах на трассе, ведущей в Кыргызстан. Он просто разрядился по дороге, а зарядки внутри не было", - говорят владельцы.

Информацию о поиске электрокаров предприниматели закинули в различные чаты и группы автомобилистов. Вскоре один из пользователей сообщил, что видел подобную машину в городе. К ней уже были прикручены поддельные российские номера.

К тому времени хозяин уже был в Алматы и сам приехал забирать авто. Причем криминальный перевозчик все это время пытался вытянуть деньги: даже после того, как ему скинули фото второго авто, предлагал выкупить ключ за миллионы тенге.

"Они просчитались с автомобилями. Мы просто связались с заводом в Китае и нам перепрошили систему, сделали новый ключ", - рассказали владельцы.

Свои заявления из полиции устькаменогорцы забрали и посоветовали тем, кто тоже захочет ввезти Zeekr в Казахстан, сразу же устанавливать на машину GPS-трекер, связанный с местной сим-картой.

Что делать при угоне автомобиля

Специалисты советуют в подобных случаях не паниковать, мыслить трезво и приступать к решительным действиям.

Прежде всего, нужно позвонить в полицию. Там жертву угона попросят написать заявление. Чтобы доказать, что именно вы являетесь владельцем автомобиля, держите все документы при себе, а не храните их в авто.

Что нужно указать в заявлении:

ФИО хозяина;

адрес регистрации;

регистрационный номер, марку и цвет.

Будет еще лучше, если потерпевший укажет и дополнительную информацию:

кто имел доступ к авто кроме хозяина;

терялись ли когда-нибудь ключи от этой машины;

информацию о сигнализации на авто.

Как только заявление подано, нужно попросить у сотрудников полиции постановление о возбуждении уголовного дела и справку об угоне. Она пригодится для остановки начисления налога на транспорт.

Если на месте, где был припаркован автомобиль, есть камера, то обязательно нужно проверить записи с нее.

Также важно подключить к поиску всех знакомых, которые могут сообщить, что видели где-то похожий на ваш автомобиль, разместить информацию об угоне в соцсетях.

Кроме того, эксперты советуют не останавливаться на обращении в полицию, а искать машину и самим. Время - главный враг в такой ситуации. Самая большая вероятность отыскать свой автомобиль есть в первые недели после угона. Обычно такие машины уезжают недалеко от места преступления, чтобы не нарваться на полицейских.