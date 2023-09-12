"Информацию не получили": МИД о причастности казахстанцев к ограблению итальянца в Таиланде

Официальный представитель МИД на брифинге прокомментировал информацию о том, что якобы казахстанцы в сговоре с бойцом ММА ограбили итальянца в Таиланде и сбежали в Дубай, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров заявил, что запроса от тайских властей по официальным каналам к ним не было.

"Я слышал тоже эту информацию, но к нам ничего не поступало официально. СМИ Таиланда могут писать все что угодно, я не могу их комментировать. Вы прочитали новость в СМИ Таиланда о том, что такое произошло. Я вам, как официальное лицо, комментирую: мы официально от тайских властей данную информацию не получили. А остальное – это досужие разговоры – кто, кого, куда, подкупил, замял… мы не занимаемся этим", – заявил он.

Он также напомнил, что МИД не занимается расследованиями.

"Мы не правоохранительный орган. Мы всего лишь внешнеполитическое ведомство, которое занимается тем, чтобы права и интересы наших граждан не нарушались, даже если они преступники", – резюмировал Айбек Смадияров.

Ранее в тайские СМИ сообщили, что на Пхукете арестованы два россиянина, которые в сговоре с тремя казахстанцами ограбили гражданина Италии.

Напомним, в начале июня этого года в международном аэропорту Пхукета задержали гражданина Казахстана по подозрению в покушении на убийство россиянина – сообщалось, что он несколько раз выстрелил ему в грудь.

Однако позже в МИД разъяснили ситуацию – по их словам, казахстанцу были предъявлены обвинения в нарушении визового режима за пребывание на четыре дня больше в стране. Иная официальная информация не поступала.

На прошлой неделе южнокорейские СМИ сообщили о задержании супругов из Казахстана, которых подозревают в подделке документов для более чем 100 иностранцев.

А до этого в Сеуле 50-летняя женщина напала с ножом на водителя автобуса – он был ранен. Позже в МИД рассказали, что нападавшая оказалась этнической кореянкой, проживавшей в Казахстане. В Южной Корее ей выдали этническую визу.