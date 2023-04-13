Спецоперация в автоЦОНе Костаная: проведены обыски, задержаны 5 человек (видео)

Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Костанае при координации областной прокуратуры полицейские провели операцию в спецЦОНе. Инициатором стала госкорпорация "Правительство для граждан", передает корреспондент NUR.KZ.

В госкорпорации сообщили, что 12 апреля в специализированном ЦОНе Костаная прошли оперативно-розыскные мероприятия. Их провели полицейские по инициативе сотрудника внутренней безопасности филиала "Правительства для граждан".

"В процессе мероприятий был выявлен факт сдачи теоретического тестирования экзаменуемыми на получение водительских прав с применением посторонней помощи от специалистов обслуживающей компании по сдаче теории.

После проведения обыска сотрудниками полиции были изъяты процессоры рабочих станций, планшеты с автоматизированной площадки автодрома и составлен протокол обыска с участием понятых", - рассказал заместитель директора департамента внутренней безопасности центрального аппарата госкорпорации Мерей Саеков.

В "Правительстве для граждан" отметили, что в зале на тестировании находились 6 экзаменуемых и два специалиста обслуживающей компании по сдаче теоретических тестов на получение водительских удостоверений.

В связи с проведением следственных мероприятий прием теоретического и практического экзамена в специализированном ЦОНе Костаная был приостановлен.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, спецоперация была проведена правоохранителями при координации прокуратуры.

Установлено, что представители одного из ТОО, выигравшего тендер, принимали зачеты по сдаче тестов на получение водительских прав и категорий за вознаграждение.

"Для этого была создана схема: лица, получающие водительское удостоверение, фактически не проходили тестирование и не сдавали экзамены. Выйти на них помог проведенный анализ аварийности на дорогах области.

В результате сравнения полиция выяснила, что в течение последнего времени участились не только случаи ДТП, но и их последствия стали более тяжкими. При поиске причин стало ясно, что многие аварии были совершены из-за отсутствия элементарных навыков у водителей. Во многих случаях это и повлияло на рост и тяжесть ДТП", - рассказали в ведомстве.

Так, отметили в МВД, в начале года 19-летний водитель Chevrolet Cobalt со стажем вождения менее месяца совершил ДТП в Рудном, столкнувшись с Audi. В результате пассажир последней машины получил серьезные травмы. Было принято решение о проведении специальной операции по выявлению возможной коррупционной схемы.

"12 апреля в Костанае были задержаны 5 человек, которые подозреваются в преступной деятельности. Экзаменаторы за определенную плату выдавали водительское удостоверение, при этом человек мог пройти тесты за 5 минут вместо положенных 40 минут.

Многие ухитрялись сдать тесты на государственном языке, не владея им. В настоящее время проводятся необходимые первоначальные следственные действия, в том числе санкционированные обыски, направленные на закрепление доказательств.

Изъяты банковские карты, более 1 млн тенге, компьютерная техника, флеш-карты, сотовые телефоны и документы. Также в ходе обыска у одного из подозреваемых изъяты патроны 12 калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружье", - сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Стражи порядка выяснили, что таким образом уже сдали экзамены более тысячи человек. По данному факту начато досудебное расследование.

Получение водительских прав в Казахстане

Как указывается на портале egov.kz, процесс получения водительского удостоверения можно условно разделить на несколько этапов:

обучение правилам дорожного движения и практическому управлению транспортным средством;

сбор документов;

подача документов;

сдача экзаменов и получение водительского удостоверения.

Госпошлина за получение водительских прав составляет 1,25 МРП (4 312,5 тенге).

Сдача экзаменов

1. На эк­за­мен до­пус­ка­ют­ся:

ли­ца, же­ла­ющие по­лучить пра­во на уп­равле­ние транс­пор­тны­ми средс­тва­ми ка­тего­рии "А", "В", "С", "Д", "Е", трам­ва­ями, трол­лей­бу­сами, про­шед­шие пол­ный курс под­го­тов­ки в учеб­ных ор­га­низа­ци­ях, а до на­чала обу­чения - ме­дицинс­кое ос­ви­детель­ство­вание с пре­дос­тавле­ни­ем;

ли­ца, са­мос­то­ятель­но под­го­товив­ши­еся в объеме со­от­ветс­тву­ющих прог­рамм для по­луче­ния удос­то­вере­ния на пра­во уп­равле­ния транс­пор­тны­ми средс­тва­ми ка­тего­рии "А" и "В" и про­жива­ющие в мес­тах, где от­сутс­тву­ют ор­га­низа­ции по под­го­тов­ке и пе­репод­го­тов­ке во­дите­лей транс­пор­тных средств;

ли­ца, окон­чившие выс­шие и сред­не-спе­ци­аль­ные учеб­ные за­веде­ния по ав­то­мобиль­но-трак­торной спе­ци­аль­нос­ти, на предс­тав­ле­ние пра­ва на уп­равле­ние транс­пор­тны­ми средс­тва­ми, от­но­сящи­мися к ка­тего­рии "А", "В", при предъяв­ле­нии ко­пии дип­ло­ма, вы­писок из се­мест­ро­вых и эк­за­мена­ци­он­ных ве­домос­тей, при­ложе­ний к дип­ло­му и сда­чи в РЭП те­оре­тичес­ко­го и прак­ти­чес­ко­го эк­за­менов по зап­ра­шива­емым ка­тего­ри­ям.

2. Теоретические и практические экзамены принимаются в зданиях и на территории филиалов НАО "ГК "Правительство для граждан". В случаях неисправности автоматизированных автодромов практические экзамены временно могут приниматься Экзаменационной комиссией под председательством сотрудника ОВД.

Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем - практический.

Лицо, желающее получить водительское удостоверение, но не сдавшее теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через семь календарных дней со дня проведения предыдущего.

По­ложи­тель­ная оцен­ка, по­лучен­ная по те­оре­тичес­ко­му эк­за­мену, счи­та­ет­ся дей­стви­тель­ной в те­чение трех ме­сяцев. По ис­те­чении ука­зан­но­го сро­ка кан­ди­дат на по­луче­ние пра­ва на уп­равле­ние транс­пор­тным средс­твом вновь сда­ет те­оре­тичес­кий эк­за­мен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016576-spetsoperatsiya-v-avtotsone-kostanaya-provedeny-obyski-zaderzhany-5-chelovek-video/