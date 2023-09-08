Более 28 млн тенге ущерба: экс-главе филиала ФСМС Руслану Бектубаеву вынесли приговор

Бывшему директору филиала фонда социального медицинского страхования Руслану Бектубаеву вынесли приговор в Актау. Его обвиняли в многомиллионных хищениях, передает Lada.

Как рассказали в пресс-службе областного суда, уголовное дело в отношении экс-главы филиала ФСМС Руслана Бектубаева по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК было рассмотрено в Актау.

"Подсудимый, являясь директором филиала НАО "ФСМС" по Мангистауской области, умышленно, осознавая свои управленческие полномочия и движимый дружбой с давней коллегой – директором ТОО "Мед", с целью получения материальной выгоды в пользу третьих лиц, дал свое согласие на содействие в совершении противоправных действий против собственности фонда", – говорится в сообщении.

Согласно информации, Бектубаев, зная, что директор ТОО "Мед" не осуществляет медицинские услуги в производственной базе, заручился поддержкой для нее в решении проблем относительно деятельности ее компании.

Стороны, как сообщается, заключили фиктивные договоры закупа медицинских услуг в системе ФСМС от 16 января 2021 года.

Таким образом, действия подсудимого, совершенные в период с 2020 по 2022 год повлекли материальный ущерб государству в размере 28 574 478 тенге.

Как рассказали в пресс-службе, Бектубаев вину признал, во всем чистосердечно раскаялся. Помимо этого причиненный ущерб был полностью возмещен.

Отмечается, что смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признаны добровольное возмещение материального ущерба, чистосердечное раскаяние, пожилой возраст. Отягчающих обстоятельств не было.

Приговором суда от 1 июня этого года Бектубаев был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 УК РК.

Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года. При этом отныне ему запрещено занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финорганизаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Напомним, об аресте Бектубаева стало известно в январе этого года. Его задержание комментировали в ФСМС.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 361 УК, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 7 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.