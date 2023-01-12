Задержание экс-главы филиала Руслана Бектубаева прокомментировали в ФСМС

Руслан Бектубаев. Фото: Lada.kz

В НАО "Фонд социального медицинского страхования" прокомментировали задержание бывшего директора филиала по Мангистауской области Руслана Бектубаева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

По информации пресс-службы, материалы для инициирования расследования в уполномоченные органы были предоставлены руководством НАО "ФСМС".

Так, с февраля по август 2022 года организацией была инициирована комплексная проверка работы филиалов фонда во всех регионах.

В июне 2022 года провели проверку за период 2017-2021 годы и в Мангистауской области, которая выявила ряд нарушений, допущенных при заключении договоров закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

"Проверка показала, что имели место приписки, а именно фиктивное оказание медицинских услуг и занесение данных о них в мединформсистемы. Так, были выявлены факты мнимой медицинской помощи.

В августе 2022 года по данному факту фондом направлено обращение в соответствующие органы для принятия процессуального решения", - сообщили в НАО.

Напомним, ранее прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков сообщил, что директора филиала ФСМС Руслана Бектубаева подозревают в хищении 17,5 млн тенге. Он был задержан и уже два месяца находится в СИЗО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005146-zaderzhanie-eks-glavy-filiala-ruslana-bektubaeva-prokommentirovali-v-fsms/