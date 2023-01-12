Главу филиала ФСМС арестовали в Актау. Его подозревают в миллионных хищениях

Руслан Бектубаев. Фото: lada.kz

Директора актауского филиала фонда социально-медицинского страхования Руслана Бектубаева подозревают в хищении 17,5 млн тенге. Об этом изданию Lada.kz сообщил прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков.

Как рассказал представитель надзорного органа, вместе с Бектубаевым по делу проходит директор одной из медицинских фирм. Компания заключила договор закупа медуслуг в рамках объема бесплатной медицинской помощи с фондом. В базу Минздрава, по данным прокуратуры, вносили ложные данные о людях, якобы получивших лечение или консультацию врача.

"Якобы оказывали бесплатную медицинскую помощь гражданам, но фактически эти услуги не оказывались. На сегодняшний день подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается", - сообщил прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков.

Отмечается, что задержанный Руслан Бектубаев находится в СИЗО уже два месяца. Его предполагаемая сообщница - под подпиской о не выезде. Экс-директору филиала грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005034-glavu-filiala-fonda-sotsmedstrahovaniya-arestovali-v-aktau-ego-podozrevayut-v-millionnyh-hischeniyah/