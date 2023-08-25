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Комендант общежития оформила на студентов кредиты на 24 млн тенге в Талдыкоргане

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Женщина держит в руках телефон и кредитную карту
Онлайн-банкинг. Иллюстративное фото: Marko Geber/Getty Images

Талдыкорганским городским судом рассмотрено дело в отношении коменданта общежития, которая оформила кредиты на студентов, сообщается в официальном профиле областного суда в Facebook.

Дело рассматривали по статье "Мошенничество".

Согласно материалам дела, в течение года подсудимая, которая работала комендантом общежития, оформляла на студентов и сотрудников товарные и денежные кредиты через сервисы интернет-банкинга. Всего она обманула 16 человек на общую сумму более 24 млн тенге.

Подсудимая в ходе судебного процесса призналась в содеянном, заявила о раскаянии и просила назначить ей наказание, которое не будет связано с лишением свободы.

Потерпевшие простили подсудимую и тоже просили назначить ей наказание, не лишающее свободы.

В итоге суд признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и установил пробационный контроль.  ️

Приговор суда не вступил в законную силу. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034066-komendant-obschezhitiya-oformila-na-studentov-kredity-na-24-mln-tenge-v-taldykorgane/

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