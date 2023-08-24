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Сейф с 30 млн тенге вынесли из автосалона в Кокшетау

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Изъятые деньги
Изъятые деньги. Фото: polisia.kz

Сейф с 30 млн тенге вынесли из автосалона в Кокшетау. В краже крупной суммы денег подозревают менеджера. Он был задержан, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

23 августа в полицию Кокшетау с заявлением о хищении крупной суммы денег обратился директор одного из автосалонов.

По словам бизнесмена, накануне вечером неизвестные проникли в кабинет бухгалтерии и похитили сейф, в котором находились деньги и документация.

Данный факт был зарегистрирован по ст.188 ч.3 УК РК "Кража".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в дежурные сутки задержали подозреваемого, им оказался 26-летний менеджер.

При допросе он рассказал, что после рабочего дня, предварительно отключив все видеокамеры, он вскрыл дверь кабинета бухгалтера и похитил металлический сейф.

Позже мужчина сумел разрезать сейф и достать оттуда часть денег, из которых 22,8 млн тенге перевел на свой банковский счет, а 4 миллиона спрятал.

Полицейские произвели выемку похищенных денег и сейфа. В общей сложности сумма ущерба составила порядка 30 млн тенге. В настоящее время расследование продолжается, уточняются все обстоятельства преступления.

Добавим, что согласно ст.188 ч.3 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее похожий случай произошел в Таразе. С заявлением в полицию обратился сотрудник одной из организаций. Он сообщил, что неизвестный путем подбора ключей незаконно проник в помещение компании и похитил из сейфа около 19 млн тенге.

Подозреваемого стражи порядка задержали в городе Балхаше. Он дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033861-seyf-s-30-mln-tenge-vynesli-iz-avtosalona-v-kokshetau/

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