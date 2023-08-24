Угнанный внедорожник. Кадр из видео: ДП ВКО

Припаркованный возле дома Toyota Land Cruiser пропал у жителя Усть-Каменогорска. Мужчина обратился в Иртышский отдел полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

По словам заявителя, ночью малознакомый парень неправомерно завладел его Toyota Land Cruiser, припаркованным возле дома. Сумма ущерба составила 3,2 млн тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали 32-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Более того, проверка по учетам показала, что ранее мужчина был лишен водительских прав.

В настоящее время стражи порядка вернули внедорожник законному владельцу.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело двум статьям УК РК: 200 ч.1 (Угон) и ст.346 ч.1 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Какое наказание грозит подозреваемому

Согласно ст.200 ч.1 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей (до 3 млн 450 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А в соответствии со ст.346 ч.1 УК РК управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления транспортным средством, а равно допуск такого лица к управлению транспортным средством, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем транспортного средства, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (до 17 млн 250 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033778-land-cruiser-propal-u-zhitelya-ust-kamenogorska/