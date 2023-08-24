"Наркотики, оружие, покушение на убийство": при спецоперации в Астане и Караганде задержали 28 человек

Спецоперация. Скриншот: polisia.kz

В Астане и Караганде МВД вместе с КНБ при координации прокуратуры провели масштабную спецоперацию и задержали предполагаемых членов ОПГ, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"В ходе комплекса оперативных мероприятий установлена причастность членов группировки к хищению товарно-материальных ценностей одной из горнодобывающих компаний, хранению наркотиков и огнестрельного оружия, а также покушению на убийство жителя Караганды, совершенному в 2022 году в результате криминальных разборок", – говорится в сообщении.

По информации МВД, предполагаемый киллер группировки, который совершил данное покушение, был задержан на территории соседней страны.

"Проведено 70 обысковых мероприятий, в результате которых обнаружено и изъято девять единиц огнестрельного и травматического оружия, около 400 боеприпасов, ножи, радиостанции, крупная сумма денежных средств и другие вещественные доказательства.

В полицию доставлены 28 лиц, из которых 12 наиболее активных участников группировки водворены в изолятор временного содержания", – сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Он добавил, что проводится досудебное расследование по нескольким статьям УК РК, назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, ранее полицейские провели спецоперацию в Павлодаре и Экибастузе, в результате чего были ликвидированы пять секс-притонов, задержаны более 30 человек.

В середине августа правоохранители провели спецоперацию в Усть-Каменогорске, тогда был задержан горожанин, которого заподозрили в закладке психотропных веществ на территории города.

В начале месяца в Алматы и Алматинской области полицейские пресекли деятельность группировки, которая занималась распространением наркотических средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033724-spetsoperatsiya-po-zaderzhaniyu-predpolagaemoy-prestupnoy-gruppy-proshla-v-astane-i-karagande/