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Наркотики сбывали члены ОПГ в Алматы и области: подозреваемых задержали (видео)

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Кусты конопли в горшках
Кусты конопли в горшках. Фото: polisia.kz

Полицейские пресекли деятельность группировки, которая занималась распространением наркотических средств в Алматы и Алматинской области, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Операция проводилась представителями Департамента по противодействию наркопреступности МВД и ДП Алматы с привлечением спецподразделений СОБР и “Арлан”, совместно с ДКНБ по городу и при координации органов прокуратуры.

“Пресечена деятельность устойчивой преступной группы, занимавшейся культивированием и сбытом марихуаны и гашиша в особо крупном размере”, – говорится в сообщении.

По данным полицейских, ОПГ наладила культивирование наркосодержащих растений и сбыт наркотиков в самой южной столице и пригородных районах. При этом наркотики поставлялись ограниченному кругу проверенных заказчиков, что осложняло работу полиции.

Однако сообщается, что в Алматы и Алматинской области все же были задержаны 14 человек. Также проведены обыски с привлечением служебно-розыскных собак. В каждом доме, по данным МВД, были обнаружены и изъяты наркотические средства.

“При обыске частного дома, принадлежащего одному из задержанных, в поселке Байтерек Алматинской области обнаружено дополнительное подсобное помещение, оборудованное диодными лампами для культивирования наркосодержащих растений. Изъято 32 куста конопли”, – сообщили правоохранители.

Вторая лаборатория, как отметили в полиции, была оборудована в Алматы, на цокольном этаже частного дома. Здесь также были изъяты кусты наркосодержащей конопли, семена, свертки с высушенной марихуаной и оборудование для культивирования растений.

“Во время задержания все члены преступной группы находились в состоянии наркотического опьянения”, – добавили полицейские.

В результате операции из незаконного оборота изъято более 40 килограммов наркотических средств. В качестве вещественных доказательств к уголовному делу также приобщили изъятые семена конопли, оборудование для ее выращивания, денежные средства в национальной и иностранной валюте, а также сотовые телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

Подчеркивается, что участникам наркобизнеса кроме культивирования и незаконного оборота наркотиков будет вменена статья 262 УК РК “Создание, руководство и участие в организованной группе”. Наказание предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

При этом по статье 262 УК РК, создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031694-narkotiki-sbyvali-chleny-opg-v-almaty-i-oblasti-podozrevaemyh-zaderzhali-video/

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