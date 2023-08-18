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Мужчина нападал на девушек и срывал с них украшения в Алматы

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Мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: Glasshouse Images/Getty Images

Девять жительниц Алматы стали жертвами грабителя, нападавшего на горожанок и срывавшего с них украшения. Полиция задержала подозреваемого, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

Сообщается, что по подозрению в грабежах задержан 42-летний мужчина. Полиция установила девять эпизодов нападений на жительниц мегаполиса с целью ограбления.

Сейчас задержанного водворили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицируются по части 3 статьи 191 УК РК "Грабеж", говорится в сообщении правоохранительных органов.

"В одном из эпизодов подозреваемый в микрорайоне Жетысу-3 проследил за девушкой, напал на нее, завладел золотой цепочкой и скрылся с места преступления. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 250 тысяч тенге. Проводится досудебное расследование", – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Наказание за грабеж в Казахстане

Согласно статье 191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033003-muzhchina-napadal-na-devushek-i-sryval-s-nih-ukrasheniya-v-almaty/

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