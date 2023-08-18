Миллионы тенге на земле: задержания провели в двух городах Казахстана (видео)

Деньги. Фото: polisia.kz

Киберполицейские Караганды провели спецоперацию в Алматы и Талдыкоргане по задержанию подозреваемых в мошенничестве. Изъяты миллионы тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Операции по задержанию 54-летней жительницы южной столицы и 17-летнего юноши из Караганды проходили в Алматы и Талдыкоргане. Их подозревают в причастности к свыше 30 фактам интернет-мошенничества. Сумма ущерба составила 15 млн тенге.

Потерпевшими оказались не только жители Карагандинской области, но и других регионов страны.

Из-за того, что один из подозреваемых - несовершеннолетний, полицейские привлекли и сотрудника органов опеки.

Момент задержания подростка попал на видео, снятое очевидцем в Талдыкоргане. Изъяты: MacBook, записные книжки с записями заказов и расхода денежных средств, пять sim-карт, около 5,5 млн тенге (происхождение устанавливается), IPhone 14. На кадрах видно, как полицейские раскладывают деньги на земле во дворе дома.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033026-milliony-tenge-na-zemle-zaderzhaniya-proveli-v-dvuh-gorodah-kazahstana-video/