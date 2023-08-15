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"Распивал спиртные напитки, нарушал покой": нетрезвого иностранца задержали в аэропорту Астаны

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Люди сидят в самолете
Борт самолета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Гражданина Монголии задержали в нетрезвом состоянии в аэропорту Астаны. Его передали полицейским и оштрафовали, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

14 августа в линейный отдел полиции в международном аэропорту Астаны поступило сообщение о правонарушителе на борту рейса Стамбул – Астана.

"Экипаж пояснил, что пассажир распивал спиртные напитки во время перелета, нарушал тишину и покой других пассажиров. После выяснения обстоятельств он по акту передан полицейским", – говорится в сообщении.

Правонарушителем, как сообщается, оказался 39-летний гражданин Монголии – его доставили в дежурную часть.

Медосвидетельствование также показало что, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В его отношении составили административный протокол по части 1 статьи 440 КоАП РК и наложили штраф.

Согласно части 1 данной КоАП, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (более 17 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032582-raspival-spirtnye-napitki-narushal-pokoy-netrezvogo-inostrantsa-zaderzhali-v-aeroportu-astany/

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