162 млн тенге похитили в Талдыкоргане

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Департаментом АФМ по области Жетісу совместно с региональным ДКНБ выявлен факт хищения при внедрении программного обеспечения автоматизации деятельности КСК в Талдыкоргане, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

Установлено, что три ТОО заключили договор о госзакупках услуг с КГУ "Информационно-аналитический центр Талдыкоргана" на приобретение программного обеспечения автоматизации деятельности КСК с установкой на сумму 162 млн тенге.

Программа предназначалась для автоматизации деятельности органов управления КСК, решения задач акимата по контролю деятельности управляющих компаний и состояния городского жилищного фонда, а также для взаимодействия участников жилищных отношений.

"Однако причастные лица поставили не функционирующий программный продукт, тем самым совершили уголовное правонарушение путем обмана и злоупотребления доверием работников коммунального государственного учреждения. В ходе досудебного расследования сумма причиненного ущерба в размере 162 млн тенге полностью возмещена", - сообщили в АФМ.

Приговором суда руководители трех ТОО признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в государственных закупках, сроком на 5 лет. Отбывать наказание они будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что в Талдыкоргане задержаны бывший руководитель отдела строительства, два действующих сотрудника городского акимата, а также двое работников технического надзора.

Их заподозрили в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка. Как заявили в областной прокуратуре, установлено, что без фактического выполнения работ ими произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 млн тенге. По данному факту возбудили уголовное дело по ст.189 ч.4 п.2 УК (Присвоение или растрата вверенного имущества).

Также сообщалось, что работников КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Оркен" в Талдыкоргане подозревают в хищении бюджетных средств.

По информации АФМ, сотрудники в период с 2015 по 2022 годы путем начисления заработных плат шести фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность, незаконно перечислили более 16 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032101-162-mln-tenge-pohitili-v-taldykorgane/