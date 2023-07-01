Сотрудников акимата и еще ряд чиновников задержали в Талдыкоргане

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Спецпрокурорами прокуратуры Жетысуской области по подозрению в хищении бюджетных средств задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела строительства, два действующих сотрудника акимата Талдыкоргана, а также двое работников технического надзора, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка в г.Талдыкорган.

Установлено, что без фактического выполнения работ ими произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 млн.тенге.

По данному факту по ст.189 ч.4 п.2 УК (присвоение или растрата вверенного имущества) проводится досудебное расследование.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В соотвествии со ст.201 УПК остальные данные досудебного расследования разглашению неподлежат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027154-sotrudnikov-akimata-i-esche-ryad-chinovnikov-zaderzhali-v-taldykorgane/