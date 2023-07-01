Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сотрудников акимата и еще ряд чиновников задержали в Талдыкоргане

Опубликовано:

Мужчина в деловом костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Спецпрокурорами прокуратуры Жетысуской области по подозрению в хищении бюджетных средств задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела строительства, два действующих сотрудника акимата Талдыкоргана, а также двое работников технического надзора, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве коттеджного городка в г.Талдыкорган.

Установлено, что без фактического выполнения работ ими произведена оплата бюджетных средств подрядчику на сумму более 500 млн.тенге.

По данному факту по ст.189 ч.4 п.2 УК (присвоение или растрата вверенного имущества) проводится досудебное расследование.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В соотвествии со ст.201 УПК остальные данные досудебного расследования разглашению неподлежат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027154-sotrudnikov-akimata-i-esche-ryad-chinovnikov-zaderzhali-v-taldykorgane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.