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Задержание сотрудника прокомментировали в "Правительстве для граждан"

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Задержание в Кокшетау
Задержанный. Фото: t.me/knbgov_kz

В "Правительстве для граждан" прокомментировали информацию о задержании сотрудника филиала госкорпорации в Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщили, что задержание руководителя отдела регистрации земельного кадастра филиала по Акмолинской области инициировано сотрудниками Департамента внутренней безопасности Центрального аппарата госкорпорации.

"Вместе с тем отметим, что в октябре 2022 года на данного сотрудника поступали жалобы и в ноябре 2022 года ему был объявлен выговор за нарушения в сфере госрегистрации недвижимости. Все соответствующие материалы по правонарушениям данного сотрудника нами были направлены в правоохранительные органы для принятия мер", - заявили в "Правительстве для граждан".

Напомним, ранее в КНБ сообщили, что 27 июля в Акмолинской области был задержан один из руководителей в местном филиале НАО "ГК "Правительство для граждан". Он подозревается в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критически важной информационной инфраструктуре Казахстана, из корыстных побуждений.

В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.206 УК РК (Неправомерное уничтожение или модификация информации). В отношении подозреваемого судом Кокшетау санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что согласно ч.3 ст.206 УК РК умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031293-zaderzhanie-sotrudnika-prokommentirovali-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/

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