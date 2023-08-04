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КНБ задержал еще одного из руководителей филиала "Правительства для граждан"

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Задержанный в Кокшетау
Задержанный. Фото: КНБ РК

Задержан еще один из руководителей филиала госкорпорации "Правительство для граждан". На этот раз в Акмолинской области. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале КНБ РК.

Как рассказали в ведомстве, 27 июля Департаментом КНБ по Акмолинской области в результате проведенных при координации прокуратуры и с привлечением Национальной гвардии оперативно-следственных мероприятий задержан один из руководителей местного филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"Он подозревается в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критически важной информационной инфраструктуре Казахстана, из корыстных побуждений", - отметили в КНБ.

В настоящее время ДКНБ проводит досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.206 УК РК (Неправомерное уничтожение или модификация информации).

В отношении подозреваемого судом Кокшетау санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее в КНБ заявили, что 27 июля в Абайской области также был задержан директор филиала НАО "ГК "Правительство для граждан". Его заподозрили в коррупционном преступлении, предусмотренном ч.2 ст.366 УК РК (Получение взятки в значительном размере). Задержанного водворили в изолятор временного содержания в Семее.

Добавим, что согласно ч.3 ст.206 УК РК умышленные неправомерные уничтожение или модификация охраняемой законом информации, хранящейся на электронном носителе, содержащейся в информационной системе или передаваемой по сетям телекоммуникаций, а равно ввод в информационную систему заведомо ложной информации, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031276-knb-zaderzhal-esche-odnogo-rukovoditelya-filiala-pravitelstva-dlya-grazhdan/

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