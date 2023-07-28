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КНБ задержал директора филиала "Правительства для граждан"

Опубликовано:

Задержание КНБ в Абайской области
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

27 июля в Абайской области задержан директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", передает сегодня официальный Telegram-канал КНБ РК.

Задержание проводилось Департаментом КНБ по Абайской области совместно с Департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона.

Задержание в Абайской области
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

"Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном ч.2 ст.366 Уголовного кодекса РК (Получение взятки в значительном размере). Задержанный водворен в изолятор временного содержания в Семее", - сообщили в КНБ РК.

Задержание в Абайской области
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

В соответствии со ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.2 ст.366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030495-knb-zaderzhal-direktora-filiala-pravitelstva-dlya-grazhdan/

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