Тайник с ружьями и боеприпасами обнаружили в лесопосадке на окраине Караганды (видео)

Изъятое оружие. Фото: gov.kz

Сотрудники полиции Карагандинской области вчера, 3 августа, нашли на окраине города схрон с оружием и боеприпасами - тайник располагался в лесопосадке, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, следственная группа изъяла из тайника обрез гладкоствольного ружья марки "Байкал", двуствольный карабин марки "Соваж", обрез двуствольного гладкоствольного ружья 12 калибра, гладкоствольное помповое ружье ИЖ-21, пистолет Макарова, 188 единиц боеприпасов различного калибра и цинковый, запечатанный ящик с 1440 патронами.

Назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", добавили в полиции.

напомним, в конце июля в Жамбылской области полицейские нашли сразу три схрона оружия. По данным правоохранителей, в тайниках было оружие, похищенное из здания департамента полиции во время январских событий.

Наказание за незаконное хранение или сбыт оружия в Казахстане

Согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (690 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом во второй части статьи, установлено наказание за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним.

Такие преступления наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно третьей части статьи незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Деяния, предусмотренные частями третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Не признается добровольной сдача предметов, указанных в настоящей статье, в случае их изъятия при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию", – говорится в УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031213-taynik-s-ruzhyami-i-boepripasami-obnaruzhili-v-lesoposadke-na-okraine-karagandy-video/