Мужчина расплачивался наркотиками за аренду квартиры в Актобе

Наркотики. Иллюстративное фото: Dmitrii Balabanov / Getty Images

Жителя Актобе осудили на семь лет за хранение и сбыт наркотических веществ - суд установил, что мужчина даже за аренду квартиры расплачивался "синтетикой", передает "Диапазон".

Отмечается, что 41-летний горожанин сам является наркоманом со стажем - ранее он употреблял опий и героин, а после пристрастился к синтетическим наркотикам, к так называемой "скорости".

Покупки он совершал с помощью Telegram, а после забирал закладки.

Как оказалось, мужчина также помогал другим наркоманам приобретать запрещенные вещества в Сети - он за них делал заказ, расплачивался и передавал товар.

В поле зрения полиции актюбинец попал после того, как спрятал наркотики в визитной карточке и передал покупателю. Мужчина был пойман с помощью "оперативного закупа", отмечает издание.

В отношении него было заведено дело, которое после рассмотрели в суде. Мужчина признал вину и раскаялся, он также сообщил суду, что продавал один грамм "синтетики" за 18 тыс. тенге и даже расплачивался за аренду комнаты наркотиками.

Жителя Актобе приговорили к семи лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Отметим, что в июле текущего года КНБ накрыл в Алматы две нарколаборатории, крупный склад с химическими прекурсорами и специальным оборудованием. Также сотрудники ведомства выявили там работающих людей - их застали за процессом изготовления наркотиков.

Напомним, в марте этого года глава МВД отмечал, что распространение синтетических наркотиков является самым опасным фактором, который негативно влияет на ситуацию с наркотиками в нашей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031077-muzhchina-rasplachivalsya-narkotikami-za-arendu-kvartiry-v-aktobe/