Казахстанского бизнесмена принуждали дать взятку в 1 млн долларов за продление контракта

Доллары и наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Антикор завершил досудебное расследование в отношении некоего Алтаева К. по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки, передает официальный Telegram-канал ведомства.

"Он обвиняется в подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере и в покушении на хищение его денежных средств в сумме 1 млн долларов путем обмана под предлогом передачи их должностным лицам для продления контракта недропользования на месторождении в Карагандинской области", – говорится в сообщении.

Как отметили в Антикоре, Алтаев был предан суду.

В ведомстве добавили, что, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

Напомним, ранее Антикоррупционная служба задержала алматинца по подозрению в подстрекательстве к даче взятки. Подозреваемый предложил предпринимателю свои посреднические услуги. За решение вопроса он потребовал 390 тысяч долларов.

Добавим, что на основании статьи 28 УК РК соучастниками уголовного правонарушения наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

При этом в соответствии со статьей 29 УК РК ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное деяние.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030983-kazahstanskogo-biznesmena-prinuzhdali-dat-vzyatku-v-1-mln-dollarov-za-prodlenie-kontrakta/