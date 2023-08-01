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"Потребовал 390 тыс. долларов": бизнесмена подстрекали к даче взятки в Алматы

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Доллары и наручники
Доллары и наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Антикоррупционная служба задержала алматинца по подозрению в подстрекательстве к даче взятки, передает официальный Telegram-канал ведомства.

"Он представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия. Подозреваемый предложил свои посреднические услуги. За решение вопроса он потребовал 390 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бизнесмен, не поддавшись на мошеннические действия, обратился с заявлением в Антикоррупционную службу, и при передаче денег подстрекатель был задержан.

"Кроме того, при обыске по месту проживания подозреваемого обнаружено более 470 тысяч долларов.

Их происхождение устанавливается и проверяется причастность задержанного к другим преступлениям", - добавили в Антикоре.

Суд санкционировал меру пресечения "содержание под стражей". Расследование по данному факту продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030799-potreboval-390-tys-dollarov-predpolagaemogo-podstrekatelya-k-dache-vzyatki-zaderzhali-v-almaty/

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