18 млн тенге за участок: высокопоставленного чиновника задержали в Туркестане

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: vladans/Getty Images

Руководитель Департамента по управлению земельным ресурсами Туркестанской области МСХ РК подозревается по взяточничестве. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы РК.

По информации ведомства, в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении руководителя Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области МСХ РК и его пособника.

"Они подозреваются в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в сумме 18 млн тенге. Деньги предназначались за содействие в предоставлении земельного участка для коммерческой застройки в Туркестане", - рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

С санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Согласно ст.201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Отметим, что на основании ст.28 УК РК соучастниками уголовного правонарушения наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению, а также лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителя, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

При этом в соответствии со ст.29 УК РК ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное деяние.

Так, согласно ст.367 УК РК:

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) в крупном размере;

3) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029058-18-mln-tenge-za-uchastok-vysokopostavlennogo-chinovnika-zaderzhali-v-turkestane/