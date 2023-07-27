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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

КНБ помог МВД Кыргызстана задержать предполагаемого лидера наркогруппировки (видео)

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Нарколаборатория
Нарколаборатория. Фото: КНБ РК

Комитет национальной безопаcности Казахстана и МВД Кыргызстана провели операцию по ликвидации крупного производства психотропных веществ, сообщается на сайте КНБ РК.

Как рассказали в комитете, оперативники КНБ в процессе разработки получили сведения о функционировании крупной нарколаборатории в Кыргызстане. В рамках международного взаимодействия оперативная информация передана партнерам.

"В результате 29 июня МВД Кыргызстана при транспортировке готовой партии синтетических наркотиков в пригороде Бишкека задержаны лидер местного звена наркогруппы и двое его пособников", - говорится в сообщении.

При обыске у задержанных обнаружили и изъяли 30 кг мефедрона, 2,2 тонны прекурсоров и оборудование для производства наркотиков.

Оборудование для производства наркотиков
Оборудование для производства наркотиков. Фото: gov.kz

Оборудование для производства наркотиков
Оборудование для производства наркотиков. Фото: gov.kz

Отмечается, что запрещенную продукцию распространяли не только в Кыргызстане, но и в других странах СНГ.

Запрещенные вещества
Запрещенные вещества. Фото: gov.kz

"Мероприятия по вскрытию и пресечению каналов международного наркотрафика во взаимодействии с компетентными органами зарубежных стран продолжаются", - добавили в КНБ.

Напомним, в Казахстане за изготовление и сбыт наркотиков и их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества

Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:

  1. группой лиц по предварительному сговору;
  2. неоднократно;
  3. в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  4. должностным лицом с использованием служебного положения;
  5. посредством использования электронных информационных ресурсов;
  6. в общественном месте, – 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030257-knb-kazahstana-i-mvd-kyrgyzstana-nakryli-narkolaboratoriyu-v-prigorode-bishkeka-video/

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