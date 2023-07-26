Дядя Мухтара Аблязова рассказал, почему решил вернуться в Казахстан

Куаныш Нургазин. Кадр из видео: Almaty. tv

Куаныш Нургазин, который является родным дядей и сообщником Мухтара Аблязова, вернулся в Казахстан и был задержан в аэропорту Алматы. Мужчина рассказал, почему решил вернуться на родину.

Нургазин дал интервью корреспондентам Almaty.tv. Мужчина заявил, что племянник в 2007 году обманным путем назначил его номинальным директором компании BSC для незаконного вывода денежных средств из БТА банка.

По словам Нургазина, тогда он и не подозревал о махинациях Аблязова - узнал об этом лишь после того, как правоохранительные органы начали выявлять крупные финансовые хищения в банке.

"Наша компания взяла в кредит 152 миллиона тенге. Мне предъявляется обвинение в содействии получению этого незаконного кредита", - пояснил он.

Как отметили корреспонденты, в 2010 году у БТА Банка образовалась задолженность, правительство его национализировало и провело реструктуризацию, а Мухтара Аблязова отстранили от должности главы финансовой организации по обвинению в злоупотреблениях и махинациях.

А дело в отношении Куаныша Нургазина вывели в отдельное производство.

Мужчина признался, что узнал о преследовании после того, как выехал в Европу для прохождения лечения.

"О том, что я находился в розыске, узнал лишь после выписки из больницы, когда меня задержала полиция. После этого мне присвоили статус беженца. С тех пор я находился в Литве" , рассказал он.

По словам Нургазина, все это пошатнуло его здоровье.

"Из-за племенника все мои 12 лет прошли в Литве. Состоял на учете. Меня часто проверяли. Я много лет лечился, перенес два инфаркта. Мне заменили два тазобедренных сустава", - заявил он.

По словам корреспондентов, ради возвращения в Казахстан дядя Аблязова отказался от политического убежища, которое ему предлагали в Литве.

"Политические дела племянника меня никогда не касались. Это его личное дело. Вернуться в Казахстан было моим самостоятельным решением. Сегодня строится Новый Казахстан, я верю в демократические реформы в нашей стране. Своим соотечественникам, которые сейчас находятся в бегах хотел бы сказать, что нужно возвращаться на родину, и верить в справедливость правосудия", - заявил он.

Напомним, по информации Генпрокуратры РК, Нургазин - номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО "BSС". Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере.

В ведомстве добавили, что на протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца.

Нургазин изъявил желание добровольно вернуться в Казахстан.

24 июля 2023 года после прохождения паспортного контроля был задержан и водворен в следственный изолятор. 25 июля суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030208-dyadya-muhtara-ablyazova-rasskazal-pochemu-reshil-vernutsya-v-kazahstan/