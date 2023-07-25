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Садвакаса Байгабулова заподозрили в получении взятки от подчиненного

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Садвакас Байгабулов
Садвакас Байгабулов. Фото: СЦК

Экс-зампредседателя "Национальный центр экспертизы" Садвакаса Байгабулова подозревают в совершении коррупционного преступления, об этом сообщается на официальной странице КСЭК в Facebook.

"Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан на базе РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" с участием руководителей и сотрудников его филиалов рассмотрено представление департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Астана в отношении директора Жетысуского областного филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК Асхата Манкеева и заместителя председателя РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Садвакаса Байгабулова" , - говорится в сообщении ведомства.

В комитете уточнили, что Байгабулов был уволен с должности заместителя председателя РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" согласно приказу от 18 мая 2023 года.

По информации КСЭК, досудебное расследование установило, что Манкеев из личной заинтересованности с целью перемещения по службе якобы передал денежные средства Байгабулову.

Отметим, что в мае Антикор сообщал, что проводится досудебное расследование в отношении директора Жетысуского филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК".

Он подозревается в даче взятки в сумме 2 500 долларов США (более 1,1 млн тенге) руководству Национального центра за свое перемещение на аналогичную должность в Алматинскую область.

Согласно базе online.zakon.kz, Садвакас Байгабулов родился в 1974 году. Трудовую деятельность начал, в Ерейментауской районной санитарно-эпидемиологической станции Акмолинской области в 1998 году.

За время работы занимал высокие должности в здравоохранении. Он работал руководителем Департамента охраны общественного здоровья Астаны, главным государственным санитарным врачом столицы, Павлодарской области, главным госсанврачом на транспорте Казахстана. В 2022 году был и.о главного государственного санитарного врача Алматы, а после был назначен первым зампредседателя правления "Национальный центр экспертизы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030050-sadvakasa-baygabulova-podozrevayut-v-poluchenii-vzyatki-ot-podchinennogo/

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