Задержан директор филиала Национального центра экспертизы

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Проводится досудебное расследование в отношении директора Жетысуского филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК". Об этом сообщает официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

Антикоррупционной службой по Астане проводится досудебное расследование в отношении директора Жетысуского филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК".

Он подозревается в даче взятки в сумме 2 500 долларов США (более 1,1 млн тенге) руководству Национального центра за свое перемещение на аналогичную должность в Алматинскую область.

Квалификация действий согласована с прокуратурой. 31 марта с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

А 12 мая в Астане состоялся санкционированный митинг из числа родственников и друзей должностного лица. Собравшиеся требовали объективного расследования, заявляя о его невиновности.

"Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в ведомстве.

Наказание за дачу взятки в Казахстане

Согласно ст.367 УК РК:

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) в крупном размере;

3) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от сорокакратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020272-zaderzhan-direktor-filiala-natsionalnogo-tsentra-ekspertizy/